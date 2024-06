SPÖ-Chef hält sich bei roten Debatten heraus

Wenige Monate vor der Nationalratswahl rumort es in der SPÖ. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat mit seinen Aussagen in Richtung Parteichef Andreas Babler und dem Wiener Stadtrat Peter Hacker wie berichtet einigen Staub aufgewirbelt. Und der Salzburger Parteichef David Egger, der bekanntlich stets im Team Doskozil zu finden war? „Ich werde mich nicht an der öffentlichen Auseinandersetzung beteiligten“, so der Neumarkter Bürgermeister. In der Vergangenheit war er nicht so zurückhaltend, hat sich meist klar positioniert.