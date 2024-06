Agenda Austria sorgt sich wegen steigender Löhne

Im Euroraum seien es durchschnittlich nur 4,6 Prozent. Begründet wird der Unterschied mit der Teuerung, da sich die höheren Löhne an der durchschnittlichen Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate orientieren. Das werde in keinem anderen europäischen Land so konsequent gehandhabt, heißt es seitens Agenda Austria. Gleichzeitig ist Österreichs Inflation derzeit aber höher als der Wert im Euroraum. Im Mai lagen die Werte bei 3,4 (Österreich) und 2,6 Prozent (Euroraum).