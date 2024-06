GOLD! Auböck holt EM-Titel über 400 m Kraul

Der Kurzbahn-Weltmeister von 2021 durfte sich am Sonntag über seine dritte Medaille bei Langbahn-Europameisterschaften und einen geglückten Olympia-Formtest auf seiner Paradedistanz freuen. Erstmals erstrahlte der EM-Erfolg für ihn in Gold. In 3:43,24 Minuten markierte der überlegene Sieger neuen österreichischen Rekord.