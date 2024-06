OÖ: Maibaum stürzte beim Umschneiden auf Apotheke

Das ist gehörig danebengegangen. Nicht beim Aufstellen, sondern beim Umschneiden des Maibaums ist es in Kirchdorf an der Krems (OÖ) zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Der Baum fiel in die falsche Richtung und auf die Apotheke. Ein 12-Jähriger wurde durch ein Stahlseil leicht verletzt.