Bis zu 30 Grad! Wetter bleibt weiter sommerlich

Dienstag nahezu ungestört sonnig

Auch am Dienstag ist es oft ungestört sonnig. Ein paar Wolken sind am ehesten im Süden zu sehen. Im Tagesverlauf entwickeln sich laut Prognosen der Geosphere jedoch in der Westhälfte des Landes einige höher reichende Quellwolken. Infolgedessen sind auch Gewitter erwartbar, die vor allem im Westen und Südwesten zu spüren sein werden. Nach Osten hin bleibt bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken die Schauerneigung hingegen niedrig. In der Früh sind elf bis 17 Grad erwartbar, untertags 23 bis 29 Grad.