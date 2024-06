Spanien gegen Albanien ab 21 Uhr LIVE

Mit Spanien will eines der bisher beeindruckendsten Teams bei der Fußball-EM in Deutschland auch in seinem letzten Gruppenspiel gegen Albanien heute in Düsseldorf seine weiße Weste behalten. Die Spanier cruisten bisher durch die an sich schwere Gruppe B, besiegten die Kroaten 3:0 und hätten gegen Italien deutlich höher als 1:0 gewinnen müssen. Albanien muss hingegen mit einem Sieg gegen die Iberer die Achtelfinalqualifikation sichern.