Van Dijk: „Ich habe dem Tod ins Auge geblickt“

Der Abwehrchef von Österreichs nächstem EM-Gegner zählt seit Jahren zu den besten Verteidigern der Welt, zudem fungiert er sowohl bei Liverpool als auch in der „Elftal“ als Bindeglied zwischen Coach und Mannschaft. Sein Wort hat Gewicht, seine Trainer sind voll des Lobes für den 32-Jährigen. Der scheidende „Reds“-Manager Jürgen Klopp sprach in höchsten Tönen über den Niederländer: „Er ist unglaublich wichtig für uns, als Spieler und als Mensch. Ich könnte kein einziges schlechtes Wort über ihn sagen, nicht einmal, wenn ich wollte.“ Dieser Meinung schloss sich der niederländische Teamchef Ronald Koeman an: „Mit ihm zu arbeiten, ist großartig, weil er sehr offen kommuniziert und immer lernen will.“