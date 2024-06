Ryanair schießt gegen Grüne und Radfahrer

Fahrrad des Verkehrsministers im Visier

Was die Kampagne #flightsnotbikes mit Radfahren zu tun hat, hat Ryanair noch nicht wirklich schlüssig dargelegt. Vielleicht geht es da auch um das Fahrrad des Verkehrsministers, mit dem dieser immer wieder unterwegs ist. Denn in einem Posting auf X hieß es neben einem Bild des radelnden Ministers, Irland habe den einzigen Flughafen Europas mit einer Obergrenze für Passagierbewegungen. Außerdem gebe es in Dublin den zweitlangsamsten Autoverkehr der Welt.