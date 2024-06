Sylvie Meis richtig heiß im knappen Bikini

Glamouröse Bachelor-Party

Auf Instagram und in ihren Instagram-Storys gab die 46-Jährige zahlreiche Einblicke in die Feierlichkeiten, die offenbar den ganzen Tag – und darüber hinaus – dauerten. Denn nachdem sich die Bachelor-Bande in sexy Bademode geworfen hatten, wurde abends im heißen Glamour-Look weitergefeiert.