Jennersdorfer Rezept gegen den Ärztemangel wirkt

Eine Ordination, zwei Kassenstellen

Am 1. Juli eröffnet Dr. Hannah Hafner ihre neue Kassenordination im Gesundheitszentrum und macht somit das Trio an Hausärzten in der Stadt wieder komplett – erstmals nach zehn Jahren. Möglich ist das durch eine besondere Konstellation. Hafner teilt sich mit Dr. Rosa Rogenhofer, die vor einem Jahr eine Kassenstelle übernommen hat, eine Ordination. Für die Patienten hat das viele Vorteile, schildert die Ärztin. „Wir können so von Montag bis Freitag Öffnungszeiten von 7.30 bis 17.30 Uhr garantieren und auch im Vertretungsfall einfach und schnell reagiere“, so Hafner.