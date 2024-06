Österreich ist bei Olympia-Volleyball vertreten

Geboren in Rumänien kam Gheorghe, wie Gianni eigentlich heißt, Anfang der 1990er-Jahre nach Österreich, spielte für Sokol und die hotVolleys in Wien Volleyball. „Hier hat mir Peter Kleinmann dann auch die Chance gegeben, als Coach im Profibereich zu arbeiten“, besuchte Österreichs „Mister Volleyball“ seinen Freund Gianni samt Familie auch beim Nations League Turnier in Laibach letzte Woche. Wo die Slowenen frühzeitig mit einem Sieg gegen Argentinien das Olympia-Ticket lösten. Mit nur knapp mehr als zwei Millionen Einwohnern ist Slowenien das mit Abstand kleinste Land beim olympischen Volleyball-Turnier