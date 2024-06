Arbeiter war unter Kunststoffgranulat begraben

Ein 56-jähriger Nordmazedonier aus Wels befüllte am Freitag um 9 Uhr in einer Produktionsfirma in Gunskirchen einen circa 1,60 Meter hohen Einlauftrichter mit einem rund 800 Kilo schweren Kunststoffgranulat, welches sich in einem Bigpack befand. Der Arbeiter hob mittels Gabelstapler den Bigpack über den Trichter und kletterte über den Stapler auf das im Trichter befindliche Einlaufsieb. Daraufhin schnitt er den Bigpack auf, worauf aus bislang ungeklärter Ursache das gesamte Granulat austrat und ihn unter sich begrub.