Haber soll neuer Präsident der Erste Bank werden

Semmelrock in Aufsichtsrat?

Eine zweite Personalie wurde ebenfalls genannt: Gabriele Semmelrock soll auch rasch in den Aufsichtsrat auf Vorschlag Treichls einziehen. Sie würde dort Mariana Kühnel folgen. Die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer gilt als Favoritin für einen Geschäftsführerposten der Finanzmarktaufsicht. Im vorgesehenen Fall ihrer Bestellung in die FMA darf sie naturgemäß nicht mehr in einem Banken-Aufsichtsrat sitzen.