Willibald Cernko wird neuer Chef der Erste Group

Creditanstalt prägte Cernko

Von der Raiffeisenkasse Obdach-Weißkirchen wechselte Cernko 1985 in die Creditanstalt, die ihn so prägte, dass er noch 30 Jahre später, als es das Institut schon lange nicht mehr gab, auf seine starken Wurzeln in der „CA“ hinwies. Die Creditanstalt ging 1998 in der Bank Austria auf, wo Cernko ab April 2002 das Osteuropageschäft steuerte. Allerdings nur ein Jahr lang, bis er in den Bank-Austria-Vorstand berufen wurde, wo er sich um das Privatkundengeschäft kümmerte. 2006 übernahm er diese Rolle zusätzlich auch bei der HypoVereinsbank (HVB), kurz bevor dort die UniCredit das Ruder übernahm.