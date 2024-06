Opa überrollte Roland: Strafantrag nach Todesfahrt

Im Herbst wäre der kleine Roland drei Jahre alt geworden. Anstelle eines Geburtstagsfestes wird dieser Tag für seine Familie wieder extrem schmerzhaft sein. Denn für die Angehörigen ist seit dem 11. Mai nichts mehr, wie es war. An diesem Tag hatte der Zweijährige für immer seine Augen geschlossen. Er war an den Folgen eines fürchterlichen Unglücks am elterlichen Bauernhof in Kirchberg/ Donau gestorben.