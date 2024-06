Salzburg feiert Festspiel-Eröffnung an drei Tagen

Generalprobe für Publikum geöffnet

„Wenn das Haus durchsichtig wird, gehören die Sterne mit zum Fest“, zitierte Festspielpräsidentin Kristina Hammer einen Satz von Festspielgründer Hugo von Hofmannsthal, der als Leitlinie über das Programm dienen könnte. Die Besucher erwarten mehrere Generalproben: So erhalten sie in der Kollegienkirche bei der Probe für „Et exspecto“ einen Vorgeschmack auf die Ouverture spirituelle. Auch das Ensemble Vox Luminis XL lädt zur Generalprobe, bei der unter anderem die Motette für 40 Stimmen in acht Chören von Thomas Tallis aufgeführt wird. „Ein Gänsehautmoment“, versprach Hammer. Erster Höhepunkt am Freitagabend ist die für Publikum geöffnete Generalprobe des „Jedermann“. Der Erlös aus den vergünstigten Karten werde einem wohltätigen Zweck zukommen, sagte die Präsidentin.