Kevin Costner schockt: Kein „Yellowstone“-Comeback

Kein „Yellowstone“-Comeback für Costner

In einem Clip auf Social Media hat Costner am Donnerstag verkündet, dass er nicht zu der beliebten Western-Serie zurückkehren werde. Nach der langen Arbeit an „Horizon“ wolle er seinen Fans Bescheid geben, dass er nicht in der Lage sein werde, weder an der aktuellen fünften Staffel noch sonst weiter an der Serie mitzuwirken. Die Serie habe ihn „wirklich verändert“, so Kevin Costner in dem Video. Er liebe die Beziehung, die die Fans und er dank der Serie aufgebaut hätten.