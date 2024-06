„Pyrotechnik“: Vom Balkon zum Ballermann-Hit

Seit etwa zwei Jahren singt Thoms diverse Fangesänge verschiedener Vereine in seine Nachbarschaft im thüringer Gera hinaus, filmt sich dabei und lädt die Videos ins Netz. „Ich habe Videos von anderen Ultra-Kanälen gesehen, die Fangesänge aus dem Stadion zeigten. Aber Handys gehören meiner Meinung nach nicht in den Block. Also habe ich angefangen, die Gesänge von meinem Balkon aus zu brüllen.“