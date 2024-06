Fitnesscenter haben ihre Preise kräftig angehoben

13,1 Prozent sind Fitnesscenter-Mitglieder, weniger als an anderen Ländern

Damit sind 13,1 Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich Fitnesscenter-Mitglieder. Umgekehrt sind 86,9 Prozent noch nicht Mitglieder, weshalb Hörl noch „viel Potenzial“ sieht. In Deutschland ist der Anteil der Trainierenden höher, in Holland liegt er bei 17 bis 18 Prozent und in den skandinavischen Ländern sogar bei über 20 Prozent.