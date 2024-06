Shannen Doherty: Sie will Tausende von ihrem Ex

Ex Iswarienko lebt im Luxus, während Doherty um ihr Leben kämpft

„Während ich arbeitsunfähig war und exorbitante, von der Versicherung nicht gedeckte Behandlungskosten auf mich genommen habe, um mich experimentellen Behandlungen zu unterziehen, in der Hoffnung, mein Leben zu verlängern, hat Kurt das Flugzeug genutzt und Tausende Dollars in Spas, Juweliergeschäften, bei Gucci und für Flüge für seine ,Agentin‘ ausgegeben, während er gleichzeitig behauptete, dass er nicht genügend Geld hat, um mich zu unterstützen“, schrieb die Schauspielerin bitter.