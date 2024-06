Sängerin Kaleen zeigt ihren Mega-Sixpack im Bikini

Voller Terminkalender

Ein bisschen müssen sich die griechischen Fans da wohl noch gedulden, auch wenn Kaleens Kalender im Sommer voll ist. Mit ihrem ESC-Hit „We Will Rave“ wird die 29-Jährige in den nächsten Wochen nämlich zahlreiche Konzerte absolvieren – unter anderem beim Szigeti in Budapest, dem Vivipop in Madrid oder der Starnacht Wachau. „Es ist fantastisch zu sehen, wie die Party Crowd meinen Song feiert und dazu tanzt“, freute sich Kaleen schon jetzt auf die ausstehenden Gigs.