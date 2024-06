Kaleen schlüpft in sexy Fummel von Dita von Teese

Patricia Field ist unter anderem für die ikonischen Looks in Filmen wie „Der Teufel trägt Prada“ und Serien wie „Sex and the City“ verantwortlich. Mit diesem einzigartigen Look unterstreicht sie die Bedeutung des Auftritts und verbindet ihn mit der Community und der Geschichte des Life Ball, der vor 30 Jahren im Wiener Rathaus Premiere feierte.