Alkolenker fuhr mit Arm von Unfallopfer in Arbeit

Alkolenker gibt Todesopfer die Schuld

Munoz wurde wegen Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge festgenommen und muss sich unter anderem wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Er sitzt bis zum Prozessbeginn in Dallas in Untersuchungshaft, weil er die 135.000 Dollar Kaution nicht stellen kann. Die Identität seines Opfers wurde bislang von den Behörden noch nicht veröffentlicht. Im Polizeiverhör soll Munoz behauptet haben, dass sein Opfer „hinter einem Busch hervorgesprungen und auf die Fahrbahn gerannt“ sei, als er gerade auf der Stadtautobahn I-35E vorbeigefahren kam. Dass er nicht stoppte, habe daran gelegen, „dass ich unter Schock stand“.