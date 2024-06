Zu schnell: Zwei Biker schafften Linkskurven nicht

Mittwoch um 19.50 Uhr kam ein Klagenfurter (40) in Eibelhof bei Poggersdorf in einer Linkskurve zu Sturz, prallte gegen die Leitschiene und kam in einer Wiese zum Liegen. Der Schwerverletzte wurde vom C11-Team ins Klinikum geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden.