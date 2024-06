„Ich war mutig und habe die Reißleine gezogen“

Haushaltssperre auch in Fohnsdorf

Eine Haushaltssperre gilt seit Kurzem auch in Fohnsdorf (Bezirk Murtal). Hier steht man derzeit ja auch ohne Bürgermeister da, die SPÖ will in den nächsten Tagen einen Nachfolger für Mario Lipus präsentieren. Er ist in der Vorwoche nach nicht einmal einem Jahr im Amt überraschend zurückgetreten.