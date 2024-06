Ehemaliger Burgtheater-Direktor (95) gestorben

Klingenbergs Engagements führten ihn nach St. Pölten und Innsbruck, bevor er als Regisseur am Deutschen Theater in Ost-Berlin, am Schauspielhaus Hamburg sowie in Düsseldorf und Köln bekannt wurde. Von 1968 bis 1985 war er am Wiener Burgtheater tätig, wo er von 1971 bis 1976 auch als Direktor fungierte. Nach seiner Zeit in Wien leitete er von 1977 bis 1982 das Zürcher Schauspielhaus.