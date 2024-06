Mediziner wird mit Wissenschaftspreis geehrt

Silke Grabherr (Jahrgang 1980, Koblach) schloss das Medizinstudium an der Medizinischen Universität Innsbruck 2004 ab. Danach war sie am Institut für Rechtsmedizin in Bern und am Institut für Rechtsmedizin in Lausanne tätig. 2013 wurde sie als jüngste ordentliche Professorin der Schweiz an die Universitäten Genf und Lausanne berufen, seit 2016 ist sie Direktorin des Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) in Lausanne und Genf mit mehr als 260 Mitarbeitenden. Grabherr hat die Post-Mortem-Angiographie entwickelt, die es ermöglicht, das Gefäßsystem von Verstorbenen am Bildschirm zu rekonstruieren. 2019 wurde sie in die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften aufgenommen.