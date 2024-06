Olympia-Held wurde im Ziel von der Jury degradiert

Als Erster über der Ziellinie, aber dann doch nur Zweiter – erging Thomas Zajac, Olympia-Bronzener im Nacra17 von 2016 bei der 25. Auflage der „Fiumanka“ im Golf von Rijeka so. Bei der renommierten Regatta in Kroatien waren 195 Yachten am Start, erstmals auch die 24 Meter langen Super Maxis.