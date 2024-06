Markus Fuchs lief in Turku dem EM-Frust davon

Markus Fuchs ist bei den berühmten Paavo-Nurmi-Games in Turku seinem Frust von der EM in Rom davon gesprintet. Österreichs schnellster Mann, in einem schon skandalösen EM-Semifinale um den Lohn seiner Arbeit gebracht, belegte in einem 100-m-Weltklassefeld mit persönlicher Jahresbestzeit von 10,21 Sekunden den starken sechsten Platz. Fuchs: „Ich bin überglücklich, darauf bin ich stolz. Ich bin hier gegen die Besten der Welt gelaufen!“