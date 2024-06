Ist die EM sicher? Youtuber wagte Experiment

Gefälschter Parkausweis, DFB-Aufkleber auf einem VW-Sponsorenfahrzeug, der Mitarbeiterausweis eines Freelancers, der noch vor Turnierbeginn abgesprungen war – all das nahmen Wildhage und sein Kamerateam in Kauf, um beim Eröffnungsspiel dabei zu sein. Mit Erfolg: Die Polizei winkte sie durch. Schließlich stahl er dem echten „Albärt“ die Show und tanzte am Spielfeldrand. Wenig später flog der Schwindel jedoch doch noch auf. Wildhage sei von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen worden, berichtete er.