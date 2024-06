Florian Gosch ist neuer Generalsekretär des ÖOC

Vorschusslorbeeren erhielt der Steirer von seinem Vorgänger. „Er kennt die Olympischen Spiele aus der Sicht eines Athleten und hat in den vergangenen 13 Jahren beim Österreichischen Olympischen Comité mit Kompetenz, Einsatz und Empathie großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung gehabt. Vor allem aber trägt er bis heute jene olympische Begeisterung in sich, mit der er auch als Sportler große Erfolge feierte“, wurde Mennel in einer ÖOC-Aussendung zitiert.