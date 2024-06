Gipfeltreffen der Quartette in Schwarzenberg

Zwischen dem Belcea Quartet und dem Hagen Quartett gibt es keinen Unterschied in der Qualität, beide repräsentieren ihre Kunstform auf dem denkbar höchsten Niveau. Die drei Geschwister Lukas (Violine), Veronika (Viola) und Clemens Hagen (Cello) mit dem zweiten Geiger Rainer Schmidt sind seit ganz langem ein eingeschworenes Team, ihr Klang ist dicht verschmolzen, jedoch keineswegs undifferenziert. Sie spielen ungemein feinsinnig und aufmerksam, was allerdings zuweilen spannungsarm wird. In Schuberts „Rosamunde“-Quartett etwa hätte man sich in den beiden letzten Sätzen schon knackigere Klänge vorstellen können. Magisch gelangen jedoch mit dieser Musizierhaltung die langsamen Sätze, bei Beethovens Opus 135 etwa oder bei Haydns Quartett „Sonnenaufgang“.