Podersdorf: Sportlich alles was das Herz begehrt

Warum? Das beantwortet Pädagoge Lukas Bauer, der mit 33 Kids aus Kaindorf bei Hartberg gerade in Podersdorf Station macht. „Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Das Highlight ist wirklich, dass hier am Strand alles angeboten wird, was für die Kids interessant ist. Außerdem ist alles zu Fuß erreichbar. Wir gehen in der Früh an den Strand und erst am Abend wieder zurück in die Unterkunft. Dazwischen gibts nur Spaß, den Schülern taugt es extrem.“ Er war in den vergangenen neun Jahren sechsmal in Poderdorf auf Sportwoche. Was fällt ihm auf? „Jedes Jahr gibt es etwas Neues. Egal, ob es der riesige Spielplatz ist oder der neue Basketballplatz. Hier in Podersdorf finden wir alles, was das Herz begehrt.“ Worte, die Rene Lentsch, Geschäftsführer der Tourismus- und Freizeit Betriebs Ges.m.b.H, freuen. Denn genau darauf wird abgezielt.