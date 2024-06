Großes Theater für ganz kleine Zuschauer

Nach einer einstündigen Vorstellung einiger mitwirkender Künstler – ein Appetithappen, wenn man es so nennen möchte – verlagerte sich die Gesellschaft in die hauseigene Gastronomie „Ludwig & Adele“ zum Umtrunk. Hier traf die „Krone“ auf begeisterte Gäste. „Man kann an dem Haus ab jetzt nicht mehr vorbeigehen, es gibt sonst weltweit kein Opernhaus für junge Leute. Wir werden oft hier sein – nicht nur beruflich“, so Regisseurin Christiane Lutz. Bei einigen Stücken wirkte sie selbst mit, die anderen schaut sie sich mit Sohn Valentin und Gatten Jonas Kaufmann an.