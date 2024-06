Attacke auf Bademeister: Bursch droht Haftstrafe

Die psychischen Folgen der wüsten Attacken durch einen 14-Jährigen dürften vermutlich nicht so rasch abheilen wie die körperlichen. Seine blutige Nase, Prellungen und Hämatome im Gesicht- und Brustbereich hatte der Freibad-Mitarbeiter nach dem brutalen Zwischenfall am 15. Mai im Spital behandeln lassen. Die mentalen Auswirkungen werden deutlich länger an ihm nagen. Dass die Übergriffe gegen seine Person bald gerichtlich aufgearbeitet werden, könnte hilfreich sein.