Angriff bei EM-Party: Täter und Opfer Afghanen

Nach Angaben der Polizei ist ein 27 Jahre alter Afghane für die Angriffe am Freitagabend in der Stadt Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt verantwortlich. Zunächst habe der 27-Jährige einen Mann in einer nahe gelegenen Plattenbausiedlung mit einem messerähnlichen Gegenstand erstochen. Auch bei dem Opfer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Afghanen. Der 23 Jahre alte Mann erlag nach dem Angriff seinen Verletzungen.