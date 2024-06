Superstar Mbappe zurück in Frankreich-Teamtraining

Mbappe plagten nach einem in der EM-Vorbereitung erlittenen Schlag zuletzt leichte Knieprobleme. Bei der Generalprobe am Sonntag gegen Kanada (0:0) kam der 25-Jährige daher nur zu einem Kurzeinsatz. Es war das sechste Länderspiel in Folge, das die Franzosen ohne ihren Kapitän in der Startformation nicht gewonnen haben.