Hier singen G7-Staatschefs „Happy Birthday, Olaf“

Nachwehen der Europawahl

Die Woche hatte für Scholz mit den Nachwehen der Europawahl nicht besonders gut begonnen. Seine SPD hatte mit 13,9 Prozent das schlechteste Ergebnis eingefahren, seit sie unter diesem Namen bei gesamtstaatlichen Wahlen in Deutschland antritt. Nach der G7-Konferenz wird der Kanzler am Samstag zum Ukraine-Friedensgipfel in die Schweiz weiterreisen. Anschließend muss er sich in Berlin wieder um die Aufstellung des Bundeshaushalts kümmern.