Salzburgs Obus fährt ab Dezember im City-Ring

Der nächste große Schritt im Nahverkehrsplan, der das Obusnetz als ganzes reformieren wird, soll Ende 2026 erfolgen. Davor soll es im kommenden Jahr noch einen kleineren Zwischenschritt geben. Die Rennbahnsiedlung in Parsch soll dann eine bessere Bus-Anbindung bekommen. Auch in Schallmoos soll schon im kommenden Jahr nachgebessert werden. Dort gibt es abseits der Sterneckstraße und der Linie 21 in der Vogelweiderstraße kaum öffentlichen Verkehr. „Die Öffis in unserer Stadt müssen viel besser werden“, sagt Stadträtin Schiester.