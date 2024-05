Obus und Bahn kämpfen ums gleiche Personal

Rechtlich sind auch Obus-Fahrer Eisenbahner. Damit sind die Kriterien strenger als bei anderen Busfahrern. Eine Situation, mit der der Salzburger Obus in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Durch die anstehende Pensionierungswelle bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bekommt der Obus jetzt auch noch Konkurrenz bei der Personalsuche vom Bahnunternehmen. Dennoch wird er mit Ende der Sommerferien in den 10-Minuten-Takt zurückkehren. „Dafür brauchen wir insgesamt 300 Lenker“, berichtet Michael Frostel von der Salzburg AG. Derzeit sind 285 im Einsatz und 24 in der Ausbildung. Alleine heuer sind schon 400 Bewerbungen eingegangen.