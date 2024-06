Wirt hilft nach verheerendem Brand Kollegen in Not

Um 2 Uhr früh heulten am 28. Mai in Rohrbach die Sirenen: Ein Gebäude am Stadtplatz war in Flammen aufgegangen, es wurde Alarmstufe drei ausgelöst. Insgesamt 13 Feuerwehren aus der Umgebung kämpften bis in die Morgenstunden gegen die Flammen, für eine Person gab es keine Rettung mehr. Ein 53-Jähriger starb, als er sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten wollte.