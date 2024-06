Entlastung für Burgenlands Pendler gefordert

Flächendeckende öffentliche Verkehrsversorgung

Die burgenländische Landesregierung hat bereits mehrere Schritte unternommen, um die Situation der Pendler zu verbessern. Dazu gehören die Modernisierung des öffentlichen Verkehrs, die Übernahme des Buslinienbetriebs durch die Verkehrsbetriebe Burgenland und die Einführung des innovativen burgenländischen Anruf-Sammeltaxis (BAST). Zudem wurden 500 WIPARK-Garagenplätze an 19 Standorten in Wien zu günstigen Konditionen für Pendlerinnen und Pendler bereitgestellt. Gemeinsam mit der ÖBB fließen über 260 Millionen Euro bis 2027 in die Bahnprojekte des Burgenlands.