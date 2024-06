Lauter Knall bei Fahrzeugbrand weckt Bewohner auf

In der Nacht auf Donnerstag geriet auf dem Parkplatz einer Wohnhausanlage in Neumarkt am Wallersee ein PKW im Motorbereich in Vollbrand. Der laute Knall, der das Ereignis begleitete, weckte zahlreiche Anwohner, die sofort den brennenden Wagen entdeckten und die Feuerwehr alarmierten.