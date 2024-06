Transgender-Schwimmerin von Olympia ausgeschlossen

„Frauen-Sport beschützen“

World Aquatics sah sich in seiner Entscheidung bestätigt und in einem Statement einen „großen Schritt nach vorne in unseren Bemühungen, den Frauen-Sport zu beschützen“. Man trachte danach, ein Umfeld für „Fairness, Respekt und Chancengleichheit für Sportler aller Geschlechter“ zu schaffen.