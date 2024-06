In diesem Tal fährt der Bus bis ins kleinste Dorf

„Mali“ als Taxialternative und tägliche Angebote

Den an Werktagen angebotenen 60-Minuten-Takt zwischen Spittal über Gmünd nach Rennweg und Malta soll es nun auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen geben. Leichter und schneller fährt sichs nach Seeboden zum See, auf die Kölnbreinsperre, zur Frido Kordon Hütte, ins Pöllatal. Ehemalige Schülerstrecken will man in den Linienverkehr einbinden, sie als Bedarfsverkehr implementieren.