Sportvereinen wurden Sammellose „geklaut“

Familien zum Einkaufen motiviert

„Die Kinder haben Schachteln gebastelt und in den Filialen aufgestellt. Ganze Familien wurden motiviert, dort einzukaufen und die erhaltenen Lose in die Boxen einzuwerfen. Als wir die vollen Schachteln am letzten Tag abholen wollten, haben wir bemerkt, dass zwei gestohlen wurden.“