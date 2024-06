Die Erbschaft in Erotik-Club verprasst

„Du verdammter Hurensohn! Ich werde dich erschießen in deinem Club, du wirst an einem Herzinfarkt sterben. Deine Mutter wird sich für deine Abzocke in ihrem Grab für dich schämen, du dreckiger Zuhälter!“ Nachrichten wie diese schreibt der Angeklagte vergangenen September ins Gästebuch des Etablissements. Gerichtet sind die Hassbotschaften des 30-Jährigen an den Betreiber des Erotic-Clubs.