Bennifer: Geheime Krisensitzung in Ex-Liebesnest

Vierstündige Krisensitzung in Luxusvilla

Gleich vier Stunden verbrachte Ben Affleck am Sonntag in der eigentlich fürs gemeinsame Glück gekauften Mega-Luxusvilla in Beverly Hills. Gegen 17 Uhr schlich sich der Schauspieler zum Mega-Anwesen. Erst vier Stunden später verließ er laut „Page Six“ die gemeinsame Villa. Eine gemeinsame Nacht wollten J.Lo und Ben Affleck offenbar nicht miteinander verbringen.