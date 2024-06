Braucht es digitale Lösungen bei der Wahl?

In der jüngsten Europawahl haben immerhin 15 % der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Leider kam es hierbei teilweise zu Ärgernissen, wie zum Beispiel verspätete oder ausbleibende Zustellungen der Wahlkarten. Diese Art der Stimmabgabe ist in Österreich seit 2007 möglich – ist es nun an der Zeit für eine neuerliche Modernisierung des Wahlprozesses? Könnte eine digitale Wahlplattform, die es den Wählerinnen und Wählern ermöglicht, bequem von zu Hause aus online abzustimmen, möglicherweise dieses Problem lösen?