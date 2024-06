Schüler (15) stirbt bei Horrorcrash mit Moped

Der Schüler war am Montag gegen 16.50 Uhr auf der Steuerberger Straße in Richtung Wabl unterwegs, als er in einer leicht abschüssigen Linkskurve in Steuerberg mit seinem Moped aus bisher unbekannter Ursache zu weit nach links geriet. Der 15-Jährige kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 51-jährigen Klagenfurter.